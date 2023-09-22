Билялетдинов: «Локомотив» может подловить «Зенит» на недооценке соперника

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях у «Зенита».

«На мой взгляд, поездка к «Зениту» приходится на не самое удачное для москвичей время. Петербуржцы набрали ход, а железнодорожники пока не вышли на состояние лучших кондиций. Однако шансы у гостей всё же есть. «Локомотив» может подловить хозяев на недооценке соперника, Галактионов в состоянии сыграть на этом. Несколько удачно выполненных подряд действий могут привести к забитому мячу, что сразу выбьет тренерский штаб Семака и его подопечных из колеи», — заявил Билялетдинов RT.

Также он считает, что подопечным Михаила Галактионова необходимо взять пример с «Динамо» для победы в гостях.

«Динамовцы уже показывали нам, что можно побеждать питерцев в гостях, а ведь у команды Лички тоже всё не идеально. Конечно, для Изидора и Дзюбы это будет особенная игра, но удивляться тут нечему. Если даже красно-зелёные не смогут добыть победу или проиграют вовсе, посыпать голову пеплом не стоит. Все понимают, какие у кого финансовые возможности и кто может позволить себе игроков более высокого качества для достижения высоких результатов», — заявил Билялетдинов.

Ранее Александр Горшков высказался о предстоящем матче РПЛ с «Локомотивом».