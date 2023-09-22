Горшков: у Дзюбы наверняка будут личные счёты в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался о предстоящем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

«С одной стороны, мы, конечно, вправе утверждать, что «Локомотив» сейчас не в самых лучших игровых кондициях. Однако каждый матч является индивидуальной историей, а на «Зенит», как правило, предпочитают настраиваться принципиально. Полагаю, что железнодорожники постараются подойти к этой встрече в полной готовности и мы увидим интересную игру со стороны обеих команд. У Дзюбы наверняка будут личные счёты в этом противостоянии. Он провёл в Петербурге много матчей и забил достаточно голов. Зная, как он обычно готовится на бывшие команды, стоит ждать от него чего-то особенного», — рассказал Горшков RT.

Он также прокомментировал возможное появление в стартовом составе «Зенита» нападающего Ивана Сергеева после его яркой игры в матче Кубка России с грозненским «Ахматом».

«Исходя из матча с «Ахматом», можно утверждать, что Иван здорово себя проявил, сумев оформить дубль, и заслужил появление с первых минут в игре с «Локомотивом». Но у «Зенита» сильный подбор футболистов, и от тренерского штаба Семака можно ждать любого решения. Возможно, что выбор падёт на Кассьерру, или, как вариант, они сыграют вместе с Сергеевым», — заявил Горшков.

Ранее Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче девятого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».