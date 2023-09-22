Кечинов: у Лички будет желание взять реванш у «Спартака» после разгрома в Кубке

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

«Лично для меня фаворитом в предстоящем дерби является «Спартак». Состав у команды сейчас более сильный, чем у «Динамо». Но что ещё важнее, по уровню игры, особенно в атаке, красно-белые также выглядят более предпочтительно. Если говорить об обороне, спартаковцам удалось провести два последних матча без пропущенных голов, но утверждать, что это будет вдолгую, пока опрометчиво. У бело-голубых тоже не всё гладко при действиях в защите, чем можно будет воспользоваться», — заявил Кечинов RT.

Также Кечинов высказался о возможных личных мотивах главного тренера «Динамо» Марцела Лички в предстоящем дерби между двумя московскими командами.

«Уверен, что у Лички будет присутствовать огромное желание взять реванш после столь разгромного поражения в матче за Кубок России и его слов по окончании встречи», — заявил Кечинов.

Ранее Мостовой заявил, что «Спартак» и «Динамо» имеют равные шансы на победу в дерби.