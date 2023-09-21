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Мостовой заявил, что «Спартак» и «Динамо» имеют равные шансы на победу в дерби

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
Мостовой заявил, что «Спартак» и «Динамо» имеют равные шансы на победу в дерби
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«В матче «Спартака» с «Динамо» нет фаворита. Турнирная таблица показывает, что команды в целом равные, поэтому игра будет точно интересной. Красно-белые недавно нелегко, но крупно обыграли диновцев в Кубке России. Подопечные Марцела Лички играют очень нестабильно, эпизодами: вроде бы неплохо начинают, а потом с ними что-то происходит — и так по кругу.

Но спартаковцев также лихорадит. Сначала три матча выиграть не могут, потом чудом обыгрывают «Сочи». Этот чемпионат отличается от предыдущего тем, что ни одна команда не играет стабильно. «Краснодар» вроде хорошо показывал себя, но тоже начал терять очки в играх, где не должен этого делать. Если бы не этот факт, хотя бы его можно было выделить», — заявил RT Мостовой.

Ранее Мостовой поддержал Карпина после жалоб Абаскаля по поводу травмы Литвинова.

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