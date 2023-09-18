Мостовой поддержал Карпина после жалоб Абаскаля по поводу травмы Литвинова

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на ответ главного тренера сборной России Валерия Карпина на недовольство наставника красно-белых Гильермо Абаскаля по поводу участия полузащитника Руслана Литвинова в товарищеском матче национальной команды.

«В конфликте Карпина и Абаскаля я полностью согласен с первым. Это далеко не первый инцидент, когда «Спартак» использует отмазки, чтоб оправдать свои провалы. А сейчас мы видим, что Джикия в запас сел, Литвинов, потом ещё кто-то — новые поводы для оправданий. Абаскаль хитрый, и сборная тут ни при чём.

Может, Литвинов сам захотел поехать в сборную, тем более что там был обширный список состава, можно просто потренироваться. Если у него была травма, почему клуб не запретил ему участвовать в товарищеских матчах? Даже если травмированный игрок принимает решение ехать в сборную, его мотивация — пару раз соответствующую форму на себя надеть и потом хвастаться, что он был игроком сборной. Сейчас ситуация такая, что без всяких отборочных футболисты попадают в национальную команду. Вызывают многих — играют единицы», — сказал RT Мостовой.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что Абаскаль пытается переложить свои неудачи на Карпина.