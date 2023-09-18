Узнать больше

Червиченко: Абаскаль пытается переложить свои неудачи на Карпина

Короткая ссылка
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поведение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в отношении наставника сборной России Валерия Карпина после участия полузащитника Руслана Литвинова в товарищеском матче национальной команды.

«Я не могу назвать полемику Карпина и Абаскаля конфликтом. И это даже не перекладывание ответственности друг на друга. Просто испанец пытается свои неудачи, заключающиеся в невнятной игре команды, переложить на коллегу. Это для «Спартака» абсолютно нормально: они всегда делают виноватыми всех вокруг, только не себя. Ничего нового в таком стиле поведения нет», — сказал он RT.

Ранее Валерий Кечинов заявил, что Литвинов не смог бы с травмой сыграть за сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить