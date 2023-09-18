Червиченко: Абаскаль пытается переложить свои неудачи на Карпина

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поведение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в отношении наставника сборной России Валерия Карпина после участия полузащитника Руслана Литвинова в товарищеском матче национальной команды.

«Я не могу назвать полемику Карпина и Абаскаля конфликтом. И это даже не перекладывание ответственности друг на друга. Просто испанец пытается свои неудачи, заключающиеся в невнятной игре команды, переложить на коллегу. Это для «Спартака» абсолютно нормально: они всегда делают виноватыми всех вокруг, только не себя. Ничего нового в таком стиле поведения нет», — сказал он RT.

Ранее Валерий Кечинов заявил, что Литвинов не смог бы с травмой сыграть за сборную России.