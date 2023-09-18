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Кечинов считает, что Литвинов не смог бы с травмой сыграть за сборную России

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на ответ главного тренера сборной России Валерия Карпина на недовольство наставника красно-белых Гильермо Абаскаля по поводу участия полузащитника Руслана Литвинова в товарищеском матче национальной команды.

«Безусловно, данная ситуация ещё не до конца понятна. Но, на мой взгляд, вряд ли бы Литвинов отыграл все 90 минут напряжённого матча с Катаром, будь у него повреждение. Он бы просто не смог. Мы можем не знать всего, возможно, что какие-то симптомы могли начаться только по возвращении в Москву. Не считаю это конфликтной ситуацией. Обоим тренерам надо думать о своих командах. Меня больше беспокоит, когда «Спартак» плохо играет», — сказал он RT.

Ранее Кечинов заявил, что Гильермо Абаскалю надо наладить игру «Спартака» в защите.

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