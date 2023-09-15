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Кечинов заявил, что Абаскалю надо наладить игру «Спартака» в защите

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил перспективы красно-белых в текущем сезоне.
Кечинов заявил, что Абаскалю надо наладить игру «Спартака» в защите
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«Признаться, я не ожидал увидеть «Спартак» так низко в турнирной таблице после семи туров. Была уверенность, что команда будет в тройке или пятёрке. Но проблемы в защите просто не позволяют рассчитывать на другие результаты. Когда регулярно пропускаешь по два-три мяча, не может быть и речи о серьёзных задачах. Уверенности не добавляет и постоянная ротация Абаскалем стартового состава. Однако у красно-белых сейчас одна из лучших линий атаки в РПЛ. Если ещё удастся наладить игру в обороне и определиться с основным составом, можно будет вести борьбу за самые высокие места», — заявил Кечинов RT.

Ранее Кечинов выразил мнение, что «Спартак» неплохо провёл трансферную кампанию.

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