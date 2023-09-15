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Кечинов считает, что «Спартак» неплохо провёл трансферную кампанию

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил итоги трансферной кампании московского клуба.
Кечинов считает, что «Спартак» неплохо провёл трансферную кампанию
  • РИА Новости

«В целом «Спартак» неплохо провёл трансферную кампанию. Я полагал, что будет сделан больший акцент на качественных центральных защитниках. Сейчас всем хорошо видны очевидные проблемы команды. Хотя тот же Бабич произвёл приятное впечатление в кубковом матче с «Динамо». Можно надеяться, что он станет надёжным подспорьем по ходу чемпионата. Весьма удачным приобретением стал и Бонгонда. Но только результаты покажут нам, насколько успешными были трансферы красно-белых», — заявил Кечинов RT.

Ранее российский футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал селекционную работу московского «Спартака».

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