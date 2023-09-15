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Селюк: «Спартак» откровенно грабят

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Российский футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал селекционную работу московского «Спартака».
Селюк: «Спартак» откровенно грабят
  • РИА Новости

«Я считаю, что подход к трансферной кампании в России неправильный. В большинстве клубов хотят пригласить игрока не для того, чтобы закрыть проблемную позицию, а просто заработать — и это удручает. Возьмём народную команду — «Спартак». Итальянцы привели в команду Шамара Николсона за €8 млн. С чего он стоит таких денег? Далее, смотрим, куда его отдали — в клуб, который тоже принадлежит итальянцам. Его не смогли продать даже за половину суммы, за которую приобретали. Может, конечно, госкорпорации не замечают, когда пропадает по €50 млн, но мне действия руководителей клубов непонятны. Футболистов покупают не за определённые качества или с целью перепродать, а просто получить откат», — заявил Селюк RT.

Также Селюк прокомментировал и другой трансфер красно-белых — покупку Олега Рябчука.

«Я, конечно, понимаю, что молдавский футбол сейчас фееричный даже по сравнению с российским, но его максимальная зарплата в «Олимпиакосе» — это €500 тыс. «Спартак» даёт ему €2 млн… Он нормальный футболист для клубов второй восьмёрки. Московский клуб откровенно грабят! Это ответ на вопрос, почему красно-белые не могут по-настоящему навязать борьбу за чемпионство «Зениту». Никто не переживает за результат, а просто хотят обобрать ЛУКОЙЛ. Единственный, кто реально понравился, — Тео Бонгонда, но и за него тоже переплатили», — добавил он.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что итоги трансферной кампании армейцев можно будет подводить в конце сезона.

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