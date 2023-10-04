Абаскаль заявил, что «Динамо» заслуженно обыграло «Спартак» в Кубке России
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«Конечно, ребята хотели победить, но соперник подошёл к матчу с хорошей мотивацией. Нам было непросто, мы решили турнирные задачи и гарантировали себе первое место в группе, а также имеем важный матч в РПЛ.
Сегодня был такой характер игры, где соперник больше хотел победить и заслуженно это сделал. У нас важная игра впереди», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».
Встреча проходила на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 3:0.
Таким образом, бело-голубые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы D. Красно-белые с 12 баллами остались на первой строчке.
Ранее вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о победе над «Спартаком» в матче группового этапа Кубка России.