Без сюрпризов: «Локомотив» и «Зенит» пробились в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, «Урал» обыграл «Рубин»

«Зенит» и «Локомотив» одержали домашние победы в пятом туре группового этапа Кубка России и гарантировали себе участие в плей-офф Пути РПЛ. Петербуржцы дожали во втором тайме «Балтику» благодаря голу Эдуардо Кейроса, а москвичи трижды поразили ворота «Ростова» к 60-й минуте усилиями Тимура Сулейманова, Антона Миранчука и Максима Глушенкова, при этом не реализовав пенальти. В другом матче дня точный удар и результативная передача Эрика Бикфалви помогли «Уралу» обыграть «Рубин» и подняться на вторую строчку в своём квартете.

Судьбоносный гол Кейроса

Для «Зенита» важность матча с «Балтикой» сложно было переоценить. И дело даже не в турнирных задачах и возможности обеспечить себе выход в плей-офф Пути РПЛ. Петербуржцы потерпели два поражения подряд в чемпионате, от «Локомотива» и «Оренбурга», а с учётом Кубка России не выигрывали в основное время с середины сентября и горели желанием реабилитироваться перед болельщиками. К тому же у них была прекрасная возможность взять реванш у соперника за сенсационную осечку в первом круге. Неудивительно, что Сергей Семак бросил в бой практически всех лидеров, хотя шанс получили и некоторые резервисты: дебютировавший за команду Денис Адамов, Александр Коваленко и Эдуардо Кейрос, забивший в итоге победный мяч.

Однако первый тайм получился для хозяев непростым. Гости не собирались сдаваться на милость действующему чемпиону и играли достаточно смело. Они постоянно включали фирменный высокий прессинг, не позволяя оппонентам начинать атаки и вынуждая их ошибаться. А давили на чужую оборону они через фланги, откуда регулярно шли подачи в штрафную. После одной из таких Кирилл Маляров классно пробил под перекладину, но Адамов выручил партнёров.

Не смутил калининградцев даже быстрый гол Ивана Сергеева. После заброса Страхини Эраковича он здорово обработал мяч, обыграл вышедшего навстречу Максима Бориско и с довольно острого угла эффектно пробил под перекладину. Ответ подопечных Сергея Игнашевича получился стремительным. Причём ошибся человек, от которого этого ждали меньше всего. Дуглас дос Сантос позволил обыграть себя Тамерлану Мусаеву и выполнить прострел. Адамов прервал его, но никто не помешал Кристияну Бистровичу сыграть на добивании.

Пропустив, петербуржцы продолжали нагнетать давление, но почти не создавали моменты. К тому же им ощутимо не хватало последнего паса. Семак явно остался недоволен действиями подопечных и в перерыве произвёл сразу тройную замену, выпустив Вильмара Барриоса, Нуралы Алипа и Матео Кассьерру. Чуть позже к ним присоединился Клаудиньо. Это мгновенно принесло свои плоды.

Фаворит же атаковал всё активнее и на 64-й минуте поставил точку. Густаво Мантуан совершил проход по правому краю и от лицевой выполнил прострел. Кассьерра не стал бить сам, а сделал скидку Кейросу, и тот мягко и аккуратно отправил мяч точно в дальний. К слову, для бразильца данный гол стал дебютным за клуб. А в концовке отличный шанс увеличить разрыв в счёте упустил Вендел. В ходе стремительного контрвыпада он обыграл выскочившего за пределы штрафной Бориско, но не попал в створ. Однако это не сильно расстроило поклонников сине-бело-голубых. Главное, они прервали неудачную серию и пробились в плей-офф Пути РПЛ.

Победа «Локомотива» за явным преимуществом

Вслед за «Зенитом» гарантировал себе продолжение борьбы в верхней сетке плей-офф «Локомотив», который не оставил шансов «Ростову» — 3:1. Во многом это объясняется масштабной ротацией, затеянной Валерием Карпиным. В этот вечер он предоставил шанс проявить себя многим молодым исполнителям. Михаил Галактионов же, несмотря на напряжённый календарь, с первых минут выпустил почти всех ключевых исполнителей.

Как результат железнодорожники владели подавляющим преимуществом и вполне могли довести дело до разгрома. Не успела начаться встреча, как Тимур Сулейманов заработал пенальти. Однако взявшийся за исполнение стандарта Антон Миранчук не лучшим образом пробил в угол, и Денис Медведев парировал выстрел. Спустя минуту Дмитрию Баринову всё же удалось поразить чужие ворота, но из очевидного офсайда.

Москвичи продолжали атаковать, а соперники практически не переходили середину поля и почти не тревожили Маринато Гилерме. А когда стало казаться, что южане адаптировались к манере игры оппонента и пришли в себя, они пропустили дуплетом.

Сначала, воспользовавшись идеальным забросом из глубины от Миранчука, дебютный мяч в составе новой команды забил Сулейманов. А затем уже сам Антон поставил точку в красивой комбинации и после прострела Наира Тикнизяна удвоил преимущество красно-зелёных и реабилитировался за нереализованный пенальти.

В перерыве Карпин бросил в бой некоторых лидеров, но это не отразилось на результате. Более того, сработали рокировки Галактионова. Не успели Артём Дзюба и Максим Глушенков выйти на поле, как соорудили третий гол. Правда, судя по повтору, выполнявший скидку пяткой ветеран мяча не коснулся. В таком случае арбитру следовало зафиксировать офсайд, но он этого не сделал.

Единственной ложкой дёгтя для «Локомотива» стал пропущенный на 85-й минуте мяч. Причём отличиться сумел подключившийся к атаке центральный защитник Максим Осипенко. Таким образом, 37-летний Гилерме упустил возможность провести второй «сухой» матч в нынешнем сезоне турнира.

58-й гол Бикфалви за «Урал»

Серию без побед в отчётный игровой день удалось прервать и «Уралу». Причём в отличие от «Зенита» прекрасно смотревшиеся летом екатеринбуржцы не выигрывали с 19 августа, когда оказались сильнее «Балтики». С тех пор они взяли в РПЛ всего два очка, а в Кубке дожали «Локомотив», но только в серии пенальти. Теперь же подопечные Виктора Гончаренко одолели «Рубин» — 2:0.

Данное противостояние также не обошлось без отменённого гола. Уже на второй минуте Руслан Безруков точно пробил в дальний с довольно острого угла, но судья на линии поднял флажок.

Далее атаковали в основном хозяева, чьё преимущество становилось всё ощутимее. Особенно старательно впереди действовал Эрик Бикфалви. После одного из его ударов оппонентов даже спасла перекладина. Однако незадолго до перерыва румын всё же помог команде открыть счёт. После его скидки Андрей Егорычев не оставил шансов Егору Шамову с близкой дистанции. А на 56-й минуте форвард отличился самостоятельно, подкараулив отскок. Это позволило ему с 58 голами укрепить лидерство в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

В дальнейшем скорее «Урал» мог довести счёт до крупного, чем соперник возродить интригу. Чего стоит хотя бы эпизод, когда в ходе одной атаки мяч попал сперва в штангу ворот казанцев, а затем в перекладину, хотя Гильерме Шеттине бил почти наверняка. Имел возможности оформить дубль и Бикфалви.

Впрочем, в концовке пару раз пришёл на помощь партнёрам и Илья Помазун, записавший себе в актив встречу на ноль. «Шмели» же благодаря этому успеху догнали в таблице квартета B «Ростов» и делят с ним вторую позицию. Теперь в матче последнего тура их ждёт очная встреча в Ростове-на-Дону, в которой определится, какая команда продолжит борьбу в Пути РПЛ, а какая — в Пути регионов. А вот «Рубин» потерял шансы на продолжение борьбы.