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Алдонин считает, что битва взглядов перед матчами Кубка России поможет привлечь новую аудиторию

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о предложении Российского футбольного союза (РФС) проводить битву взглядов перед играми Кубка России.
Алдонин считает, что битва взглядов перед матчами Кубка России поможет привлечь новую аудиторию
  • РИА Новости

«Почему бы и нет, если это действительно поможет увеличить футбольную аудиторию в нашей стране. Не представляю пока, как это будет выглядеть в окончательном варианте, но в целом очень интересная и креативная идея. Хотелось бы лучше понять организационную составляющую и как будут определять победителя.

Сейчас все пытаются не сидеть на месте и хотят заинтересовать болельщиков — это прежде всего для них. Чем более открытым будет становиться данный спорт для зрителей, тем лучше. Надо просто понимать, что действительно может помешать футболистам на их внутренней кухне, как те же походы в раздевалку для создания контента. Тут всё иначе, движение идёт в ногу со временем и помогает развиваться», — заявил Алдонин RT.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что считает шуткой предложение РФС проводить битву взглядов перед матчами Кубка России.

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