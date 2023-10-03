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Игнатьев считает шуткой предложение проводить битву взглядов перед матчами Кубка России

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о предложении главы департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС проводить битву взглядов перед играми Кубка России.
Игнатьев считает шуткой предложение проводить битву взглядов перед матчами Кубка России
  • РИА Новости

«Считаю это не более чем шуткой, которая является реакцией на последние действия главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко. Даже не относитесь к такому серьёзно. Нам стоит заниматься более важными вещами: учиться играть в футбол и делать это хорошо, а не концентрироваться на шоу. Много ума для таких вещей не нужно. Значение имеет только происходящее на поле. Надо вкладываться в развитие детей, растить своих Месси, Роналду, Стрельцова или Симоняна, чтобы затем наши труды были оценены со стороны будущих поколений», — сказал тренер RT.

Ранее Игнатьев прокомментировал принесённые извинения первого вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций и главы Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрика Нильссона за предложение допустить юношеские сборные России к турнирам.

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