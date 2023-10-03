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Игнатьев: исполком УЕФА может повернуть назад в вопросе допуска России

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал принесённые извинения первого вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и главы Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Карл-Эрика Нильссона за предложение допустить юношеские сборные России к турнирам.
Игнатьев: исполком УЕФА может повернуть назад в вопросе допуска России
  • РИА Новости

«Казалось бы, взрослый человек, который должен уметь принимать решения и отвечать за них. Полагаю, мы вновь имеем дело с политической подоплёкой, которая доходит и до футбола. Наверное, с ним связались неизвестные нам люди, которые намекнули на последствия его действий для него лично. К сожалению, во всём этом нет победителей, а только проигравшие.

В данной ситуации это будут наши дети. Нам действительно стоит опасаться, что исполком УЕФА может повернуть назад в вопросе допуска наших юношеских сборных к турнирам. Не на фоне извинения как такового, а по причине давления недружественных нам стран», — заявил Игнатьев RT.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что не считает извинения вице-президента УЕФА победой бойкотирующих стран.

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