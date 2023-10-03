Колосков не считает извинения вице-президента УЕФА победой бойкотирующих стран

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал принесённые извинения первого вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и главы Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Карл-Эрика Нильссона за предложение допустить юношеские сборные России к турнирам.

«Не сказал бы, что извинения Нильссона можно назвать какой-то там победой со стороны бойкотирующих стран. Всё даже наоборот: он извинился лишь за Швецию, что страной было принято иное решение.

Переживать, что позиция организации как-то изменится, не стоит. Опираться нужно исключительно на решение исполкома», — заявил Колосков RT.

Ранее в УЕФА извинились за предложение допустить юношеские сборные России.