Колосков не считает извинения вице-президента УЕФА победой бойкотирующих стран
- Gettyimages.ru
«Не сказал бы, что извинения Нильссона можно назвать какой-то там победой со стороны бойкотирующих стран. Всё даже наоборот: он извинился лишь за Швецию, что страной было принято иное решение.
Переживать, что позиция организации как-то изменится, не стоит. Опираться нужно исключительно на решение исполкома», — заявил Колосков RT.
Ранее в УЕФА извинились за предложение допустить юношеские сборные России.