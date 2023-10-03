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Колосков не считает извинения вице-президента УЕФА победой бойкотирующих стран

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал принесённые извинения первого вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и главы Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Карл-Эрика Нильссона за предложение допустить юношеские сборные России к турнирам.
Колосков не считает извинения вице-президента УЕФА победой бойкотирующих стран
  • Gettyimages.ru

«Не сказал бы, что извинения Нильссона можно назвать какой-то там победой со стороны бойкотирующих стран. Всё даже наоборот: он извинился лишь за Швецию, что страной было принято иное решение.

Переживать, что позиция организации как-то изменится, не стоит. Опираться нужно исключительно на решение исполкома», — заявил Колосков RT.

Ранее в УЕФА извинились за предложение допустить юношеские сборные России.

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