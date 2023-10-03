«Балтика» играет в гетрах с символикой «Зенита» в матче Кубка России

«Балтика» проводит матч Кубка России с «Зенитом» в гетрах соперников.

Калининградский клуб должен был играть в полностью чёрном комплекте, но судьи матча решили, что чёрные гетры можно будет перепутать с тёмно-синими у «Зенита». Так как экипировки другого цвета у «Балтики» не было, то петербуржцы отдали им свои гетры белого цвета.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Счёт в матче на данный момент 1:1.

Ранее сообщалось, что футболисты «Оренбурга» не получат повышенные премиальные за победу над «Зенитом».