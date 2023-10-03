Узнать больше

«Балтика» играет в гетрах с символикой «Зенита» в матче Кубка России

Короткая ссылка
«Балтика» проводит матч Кубка России с «Зенитом» в гетрах соперников.
«Балтика» играет в гетрах с символикой «Зенита» в матче Кубка России
  • Gettyimages.ru

Калининградский клуб должен был играть в полностью чёрном комплекте, но судьи матча решили, что чёрные гетры можно будет перепутать с тёмно-синими у «Зенита». Так как экипировки другого цвета у «Балтики» не было, то петербуржцы отдали им свои гетры белого цвета.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Счёт в матче на данный момент 1:1.

Ранее сообщалось, что футболисты «Оренбурга» не получат повышенные премиальные за победу над «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить