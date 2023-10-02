Футболисты «Оренбурга» не получат повышенные премиальные за победу над «Зенитом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев дал понять, что футболисты не получат повышенные премиальные за победу над «Зенитом» в десятом туре РПЛ.

«Повышенных премиальных не было — обычные, в одинарном размере. Дополнительного выходного тоже не будет, мы уже завтра вылетаем — 4 октября матч на Кубок против «Сочи», — цитирует Андреева РИА Новости.

«Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит» в чемпионате России по футболу. Встреча в Оренбурге завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Оренбург» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. Сине-бело-голубые с 17 баллами идут на четвёртой строчке.

Ранее бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказал мнение, что петербургской команде прежде всего необходимо улучшить игру в обороне.