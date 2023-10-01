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Радченко: действия в обороне — главная проблема «Зенита»

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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко уверен, что петербургской команде прежде всего необходимо улучшить игру в обороне.

«Петербуржцы сегодня играли с преимуществом, но ошибки были именно в оборонительной игре. Их было прилично. Это главная проблема, которую нужно исправить», — цитирует Радченко «Матч ТВ».

При этом экс-форвард испанского «Расинга» подчеркнул, что в игре десятого тура чемпионата России с «Оренбургом» команда из Санкт-Петербурга не испытывала «какие-то проблемы глобальные».

«Но опять же скажу про оборону: так нельзя играть сзади», — добавил Радченко.

«Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит» в чемпионате России по футболу. Встреча десятого тура завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Давида Деограсии.

«Оренбург» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. Сине-бело-голубые с 17 баллами идут на четвёртой строчке.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Оренбурга».



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