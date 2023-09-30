Семак — о матче с «Оренбургом»: дали большую фору, но нужно забивать
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«Матч складывался для нас неудачно. Дали большую фору, но нужно забивать. Несмотря на три пропущенных, могли выиграть 4:3, такое бывает. Но не сегодня. Поражение всегда болезненно, любой проигрыш неприятен», — цитирует Семака «Матч ТВ».
«Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит» в чемпионате России по футболу. Встреча в Оренбурге завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
«Оренбург» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. «Сине-бело-голубые» с 17 баллами идут на третьей строчке.
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