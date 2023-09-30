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Cкопинцев: у меня были варианты перейти в «Удинезе», «Сассуоло» и «Дженоа»

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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, что мог продолжить карьеру в европейском чемпионате.
Cкопинцев: у меня были варианты перейти в «Удинезе», «Сассуоло» и «Дженоа»
  • Gettyimages.ru

«В 26 лет мечта поиграть в Европе не умерла? Нет, конечно. Думаю, до 30 лет трансфер или аренда возможны. Так что Европу и заграницу для себя не закрываю. Я бы очень хотел, всё для этого делаю. Пару лет назад я давал авторизацию на переговоры с европейскими клубами, у меня были варианты — «Удинезе», «Сассуоло», «Дженоа». Они запрашивали информацию», — цитирует Скопинцева  РБ Спорт.

В сезоне-2022/23 защитник провёл за «Динамо» 11 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €3 млн.

«Динамо» по итогам девяти туров с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Столичную команду летом 2023-го возглавил Марцел Личка. 46-летний чех подписал контракт на три года.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что столичному клубу предлагали приобрести российского полузащитника Дениса Глушакова.

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