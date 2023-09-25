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Член совета директоров «Динамо» Гафин: нам предлагали Глушакова

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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что столичному клубу предлагали приобрести российского полузащитника Дениса Глушакова.
Член совета директоров «Динамо» Гафин: нам предлагали Глушакова
  • РИА Новости

«Да, много раз из разных источников, даже иногда из самых таких неожиданных источников предлагали. Да, это было, но, насколько я знаю, Денис обрёл клуб», — приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

20 сентября стало известно, что 36-летний футболист подписал контракт с костромским «Спартаком». Также чемпион России в составе московского «Спартака» в данный момент играет за клуб Медийной футбольной лиги «Броук Бойз».

Ранее Глушаков не исключил, что в ближайшее время может начать тренерскую карьеру.

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