Член совета директоров «Динамо» Гафин: нам предлагали Глушакова
- РИА Новости
«Да, много раз из разных источников, даже иногда из самых таких неожиданных источников предлагали. Да, это было, но, насколько я знаю, Денис обрёл клуб», — приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».
20 сентября стало известно, что 36-летний футболист подписал контракт с костромским «Спартаком». Также чемпион России в составе московского «Спартака» в данный момент играет за клуб Медийной футбольной лиги «Броук Бойз».
Ранее Глушаков не исключил, что в ближайшее время может начать тренерскую карьеру.