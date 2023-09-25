Член совета директоров «Динамо» Гафин: нам предлагали Глушакова

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что столичному клубу предлагали приобрести российского полузащитника Дениса Глушакова.

«Да, много раз из разных источников, даже иногда из самых таких неожиданных источников предлагали. Да, это было, но, насколько я знаю, Денис обрёл клуб», — приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

20 сентября стало известно, что 36-летний футболист подписал контракт с костромским «Спартаком». Также чемпион России в составе московского «Спартака» в данный момент играет за клуб Медийной футбольной лиги «Броук Бойз».

Ранее Глушаков не исключил, что в ближайшее время может начать тренерскую карьеру.