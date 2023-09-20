Глушаков не исключил, что в ближайшее время может начать тренерскую карьеру

Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о возможном начале тренерской карьеры.

«Я тренируюсь, уделяю своей физической форме много времени и пока готов выходить на поле, буду это делать. Что касается тренерства — посмотрим. Не исключаю вариант, при котором начну тренерскую карьеру в Костроме», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

20 сентября стало известно, что 36-летний футболист подписал контракт с костромским «Спартаком». Также чемпион России в составе московского «Спартака» в данный момент играет за клуб Медийной футбольной лиги «Броук Бойз».

Ранее Алексей Мелёшин, отец Павла Мелёшина, сообщил, что нападающий московского «Спартака» должен начать тренироваться в полную силу в начале или середине октября.