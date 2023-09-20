Мелёшин вернётся к занятиям в общей группе через 2—3 недели

Алексей Мелёшин, отец Павла Мелёшина, сообщил, что нападающий московского «Спартака» должен начать тренироваться в полную силу в начале или середине октября.

«Завтра Павел поедет на осмотр, сделают снимки и будет какая-то картина. На мой взгляд, от двух до трёх недель до возвращения в общую группу», — цитирует Мелёшина-старшего «Матч ТВ».

Мелёшин был заменён во втором тайме матча с «Пари НН» (3:0). 19-летний форвард неудачно приземлился на голеностоп. Красно-белые после победы над нижегородской командой досрочно вышли в плей-офф Кубка России.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выразил надежду, что Мелёшин получил небольшое повреждение в матче с «Пари НН».