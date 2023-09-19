Узнать больше

Абаскаль: надеюсь, травма Мелёшина не такая серьёзная

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль выразил надежду, что нападающий Павел Мелёшин получил небольшое повреждение в матче Кубка России по футболу с нижегородским «Пари НН».

«Надеюсь, что травма Павла окажется не такой серьёзной», — цитирует Абаскаля «Спорт-Экспресс».

По его словам, тренерский штаб «Спартака» во время паузы на игры сборных активно привлекал к работе футболистов молодёжного состава.

«Они постоянно тренировались с нами, играли двусторонки. Хорошо знаем их и, возможно, будем задействовать в дальнейшем. Это будет правильно», — добавил 34-летний испанский тренер.

Абаскаль заменил Мелёшина во втором тайме матча с «Пари НН» (3:0). 19-летний форвард неудачного приземления на голеностоп. Красно-белые досрочно вышли в плей-офф Кубка России.

Ранее Абаскаль не исключил, что Роман Зобнин сможет сыграть с «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить