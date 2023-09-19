Абаскаль: надеюсь, травма Мелёшина не такая серьёзная
«Надеюсь, что травма Павла окажется не такой серьёзной», — цитирует Абаскаля «Спорт-Экспресс».
По его словам, тренерский штаб «Спартака» во время паузы на игры сборных активно привлекал к работе футболистов молодёжного состава.
«Они постоянно тренировались с нами, играли двусторонки. Хорошо знаем их и, возможно, будем задействовать в дальнейшем. Это будет правильно», — добавил 34-летний испанский тренер.
Абаскаль заменил Мелёшина во втором тайме матча с «Пари НН» (3:0). 19-летний форвард неудачного приземления на голеностоп. Красно-белые досрочно вышли в плей-офф Кубка России.
Ранее Абаскаль не исключил, что Роман Зобнин сможет сыграть с «Динамо».