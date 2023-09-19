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Абаскаль не исключил, что Зобнин сможет сыграть с «Динамо»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что полузащитник Роман Зобнин успеет восстановиться к московскому дерби в рамках девятого тура чемпионата России по футболу с «Динамо».
Абаскаль не исключил, что Зобнин сможет сыграть с «Динамо»
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«Зобнин в целом нормально, несерьёзная травма. Сегодня он тренировался в Москве. Сможет ли он сыграть с «Динамо»? Завтра будем оценивать и принимать решение», — цитирует Абаскаля «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Зобнин получил повреждение и покинул поле на 46-й минуте матча восьмого тура РПЛ с «Сочи» (1:0). Хавбек 19 сентября не принял участие в матче Кубка России с «Пари НН» (3:0).

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 23 сентября на стадионе «Открытие Арена».

Ранее пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему игроки Руслан Литвинов, Роман Зобнин и Александр Селихов не вошли в заявку на матч Кубка России с «Пари НН».

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