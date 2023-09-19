В «Спартаке» объяснили, почему Литвинов, Зобнин и Селихов пропустят матч с «Пари НН»
- РИА Новости
«В Москве остались Литвинов и Зобнин. Оба лечатся. Руслан работает индивидуально, а у Романа микроповреждение. Не приехал Селихов, но это момент ротации», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
Встреча между командами пройдёт 19 сентября в Нижнем Новгороде. Начало — в 17:15 мск.
«Спартак» лидирует в группе D, набрав девять очков в трёх матчах. «Пари НН» — четвёртый (два балла).
Ранее сообщалось, что Зобнин избежал травмы в матче с «Сочи».