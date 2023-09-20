Ни матча без пенальти: «Зенит», ЦСКА и «Ростов» одержали победы в Кубке России, «Локомотив» проиграл

Все четыре матча группового этапа Кубка России по футболу, сыгранные в среду, завершились сериями пенальти. ЦСКА взял верх над «Сочи» благодаря эффектным спасениям Владислава Торопа, а «Локомотив» уступил «Уралу» из-за неудачных ударов с точки Марио Митая и Рифата Жемалетдинова. Дубль Ивана Сергеева и гол Матео Кассьерры помогли «Зениту» ещё до перерыва отыграться со счёта 0:2, а после пропущенного мяча дожать «Ахмат» в лотерее, «Ростов» же стараниями 18-летнего дебютанта Германа Игнатова сломил сопротивление «Рубина».

Армейское дежавю

К матчу четвёртого тура группового этапа Кубка России «Сочи» подходил в далеко неидеальном состоянии. Команда потерпела четвёртое поражение подряд во всех турнирах, Ванья Дркушич получил травму и выбыл на срок до трёх недель, а Дмитрий Хохлов был отправлен в отставку с поста главного тренера. И всё это не сулило «барсам» успеха в противостоянии с ЦСКА, которому «барсы» уже успели проиграть несколько недель назад. Тогда основное время завершилось вничью, а в серии пенальти Игорь Акинфеев преуспел в заочной дуэли с менее опытным Никитой Гойло.

Будто желая дать шансы подопечным Александра Точилина, Владимир Федотов оставил на скамейке своего капитана, выпустив в старте Владислава Торопа. И на 43-й минуте тот пропустил. «Сочи» провёл великолепную контратаку, а 38-летний Кристиан Нобоа эффектным ударом с лёта замкнул подачу Георгия Мелкадзе. И хотя мяч чиркнул по руке вратаря, едва ли он мог выручить своих одноклубников.

Несмотря на преимущество по ударам (6:4), в первом тайме моментов больше было именно у «Сочи». И во втором гости продолжили действовать острее. На первый план же вышла дуэль Торопа и Мелкадзе. Форвард южан мог оформить хет-трик, но две шикарные возможности упустил сам, а в одном случае помешал партнёр. На этот раз Георгий был безупречен, но исполнивший на него пас Тимофей Маргасов забрался в офсайд.

ЦСКА же был менее расточителен. Если вырвавшийся на рандеву с голкипером Милан Гайич своим шансом не воспользовался, то Иван Обляков великолепно сработал на угловом. На этот раз штатный исполнитель стандартов сам оказался в штрафной и оставил не у дел Гойло. А в послематчевой серии пенальти он же поставил финальную точку, вновь огорчив своего хорошего знакомого. Но главным героем матча всё же логичнее было бы назвать Торопа. В основное время тот совершил пять сейвов, а затем не позволил реализовать 11-метровый Артёму Макарчуку и Амиру Батыреву.

Спокойствие Помазуна

Для выявления победителя 90 минут не хватило и «Уралу» с «Локомотивом». Причём если в предыдущем противостоянии оппоненты хотя бы поразили ворота друг друга, то Илья Лантратов и Илья Помазун оставили свои в неприкосновенности. По крайней мере, засчитан ни один гол не был. Хотя острые эпизоды всё же случались. Достаточно вспомнить опасные удары Ильи Ишкова и Александра Сильянова с близкого расстояния, а также рикошет от ноги Эммерсона, дезориентировавший вратаря екатеринбуржцев. И железнодорожники вполне могли выйти вперёд, если бы не штанга.

Не обошлось и без назасчитанного гола. Так, во втором тайме Гильерме Шеттине всё же отличился, но рефери отказался показывать на центр. Сам бразилец действовал в рамках правил, а вот сделавший на него скидку Владислав Малькевич — нет. Белорус хоть и успел выловить передачу Дениса Кулаков, но уже после того, как мяч пересёк лицевую линию.

Однако эта неудача не сбила настрой Шеттине. В серии 11-метровых тот великолепно исполнил свою попытку — как и трое его одноклубников. Чего не скажешь о «Локомотиве». Бивший первым Марио Митай не сумел перехитрить Помазуна, а потом эту задачу не выполнил и Рифат Жемалетдинов. «Урал» одержал победу и не только вернул должок за поражение в первом круге группового этапа, но и приблизился к сопернику в таблице группы B. На счету екатеринбуржцев пять очков, москвичей — семь.

Роскошный дебют Игнатова

На первой строчке остался «Ростов». В середине первого тайма свой дебют за взрослую команду голом ознаменовал Герман Игнатов. Поначалу 18-летний защитник немного нервничал, но потом продемонстрировал свой талант. Он принял пас на левой бровке, на рывке сместился в центр, собрал вокруг себя четырёх оппонентов и неотразимо пробил в дальний угол. Никита Янович был бессилен.

Однако «Рубин» не пал духом и стал давить с удвоенной силой. Только в первой половине казанцы нанесли девять ударов (шесть — в створ), а во второй не только добавили к ним ещё семь, но и восстановили паритет. Причём главным героем эпизода стал Никола Чумич, ранее каким-то чудесным образом не сумевший забить после розыгрыша углового. Серб совершил фантастический рывок по флангу в стиле Гарета Бэйла, ворвался в штрафную и адресовал передачу Марату Апшацеву. Тому оставалось лишь не промахнуться.

Прийти в себя «Ростов» так и не сумел, а в концовке чуть было не пропустил второй раз. Мирлинд Даку откликнулся на дальний заброс, ушёл от опекуна и «расстрелял» Никиту Медведева. Но вмешались судьи, зафиксировавшие положение «вне игры». А уже в компенсированное время гости чуть было не лишились Виктора Мелёхина. В борьбе с оппонентом тот очень неудачно упал на газон и потерял сознание, но пришёл в себя.

Однако с точки гости били идеально. Если у казанцев сразу двое футболистов не смогли перехитрить Никиту Медведева, то с Яновичем поочерёдно разобрались Роман Тугарев, Егор Голенков и Кирилл Щетинин, а финальную точку поставил тот же Игнатов. «Ростов» не без труда взял верх над «Рубином» и оставил казанцев прозябать на последней, четвёртой строчке в таблице группы.

Шесть голов в Грозном

Самые жаркий матч дня прошёл в Грозном, где «Ахмат» и «Зенит» устроили настоящую перестрелку. Всего за первый тайм команды отличились пять раз, а к 14-й минуте «Ахмат» вёл с разницей в два мяча. Святослав Ковачев бильярдным ударом из-за пределов штрафной застал врасплох Александра Васютина, а Иван Олейников удвоил преимущество хозяев. В воздухе запахло вторым подряд поражением петербуржцев в Фонбет Кубке России. В конце августа те сенсационно уступили «Балтике», так и не сумев ответить на гол Анхело Энрикеса.

Но на этот раз всё сложилось иначе, причём гостям не помешала даже травма Дмитрия Васильева, покинувшего поле уже на 19-й минуте. Вместо него вышел Матео Кассьерра и стал одним из главных творцов успеха. Сначала он ассистировал Ивану Сергееву, впоследствии оформившему дубль, а затем отличился сам. Причём сделал это крайне эффектно, элегантным кивком головы замкнув подачу с фланга Данила Кругового.

Однако «Ахмат» и не думал сдаваться. После перерыва хозяева продолжили на равных сражаться с гегемоном российского футбола и всё же добились своего. По иронии судьбы, восстановил паритет не кто иной, как Владимир Ильин — автор одного из самых курьёзных промахов старта сезона РПЛ. В восьмом туре тот невероятным образом не забил «Краснодару» с пары метров, но всё равно получил очередной шанс проявить себя. И не подвёл Мирослава Ромащенко, воспользовавшись передачей с фланга Евгения Харина. И отпраздновал это событие в стиле Криштиану Роналду, чем вызвал смешанные эмоции у главного тренера.

В оставшееся время именно «Ахмат» был ближе к тому, что вырвать три очка. Будь удачливее Бернард Бериша и Даниэл Жуниор, «Зенит» и вовсе мог вновь покинуть поле «на щите», но Васютин выручил партнёров. Сергей Семак пытался оживить игру заменами, но перехватить инициативу не помогли даже Клаудиньо с Вильсоном Изидором. Правда, француз всё же спровоцировал удаление у соперника — Марат Быстров с нарушением прервал его прорыв и получил красную карточку.

Таким образом, «Ахмат» и «Зенит» не стали идти против течения и последовали примеру коллег, также отложив определение триумфатора до серии 11-метровых. Как и в предыдущих встречах, она завершилась со счётом 4:2, а нервы крепче оказались у футболистов из Северной столицы. Васютин совершил два сейва, а не реализовал свою попытку лишь Ду Кейрос. Подопечные Семака набрали восемь очков, оторвались от грозненцев (четыре) и приблизились к лидирующей «Балтике» (девять).