Смородская считает тренера Галактионова виновным в неудачах «Локомотива»
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«Локомотив» никак не найдёт себя, очень это расстраивает. Провели слабенькую трансферную кампанию, ни в одном компоненте на поле команда не показывает качественную игру. Причина в том числе и в Михаиле Галактионове — процентов на 70», — цитирует Смородскую РИА Новости.
20 сентября железнодорожники потерпели поражение от екатеринбургского «Урала» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу.
Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 0:0 в основное время. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Виктора Гончаренко (4:2).
«Локомотив» набрал семь очков и находится на первой строчке в таблице группы B. «Урал» с пятью очками расположился на третьем месте.
Ранее Галактионов прокомментировал поражение от «Урала» в матче группового этапа Кубка России по футболу.