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Смородская считает тренера Галактионова виновным в неудачах «Локомотива»

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что большая часть ответственности за плохую игру клуба лежит на главном тренере Михаиле Галактионове.
Смородская считает тренера Галактионова виновным в неудачах «Локомотива»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Локомотив» никак не найдёт себя, очень это расстраивает. Провели слабенькую трансферную кампанию, ни в одном компоненте на поле команда не показывает качественную игру. Причина в том числе и в Михаиле Галактионове — процентов на 70», — цитирует Смородскую РИА Новости. 

20 сентября железнодорожники потерпели поражение от екатеринбургского «Урала» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу. 

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 0:0 в основное время. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Виктора Гончаренко (4:2).

«Локомотив» набрал семь очков и находится на первой строчке в таблице группы B. «Урал» с пятью очками расположился на третьем месте. 

Ранее Галактионов прокомментировал поражение от «Урала» в матче группового этапа Кубка России по футболу.

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