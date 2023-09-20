Смородская считает тренера Галактионова виновным в неудачах «Локомотива»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что большая часть ответственности за плохую игру клуба лежит на главном тренере Михаиле Галактионове.

«Локомотив» никак не найдёт себя, очень это расстраивает. Провели слабенькую трансферную кампанию, ни в одном компоненте на поле команда не показывает качественную игру. Причина в том числе и в Михаиле Галактионове — процентов на 70», — цитирует Смородскую РИА Новости.

20 сентября железнодорожники потерпели поражение от екатеринбургского «Урала» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу.

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 0:0 в основное время. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Виктора Гончаренко (4:2).

«Локомотив» набрал семь очков и находится на первой строчке в таблице группы B. «Урал» с пятью очками расположился на третьем месте.

Ранее Галактионов прокомментировал поражение от «Урала» в матче группового этапа Кубка России по футболу.