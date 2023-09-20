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Галактионов — о поражении от «Урала»: сказал ребятам, что не надо вешать нос

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Урала» в матче группового этапа Кубка России по футболу.
Галактионов — о поражении от «Урала»: сказал ребятам, что не надо вешать нос
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«В первом тайме теряли очень простые мячи, было много брака в передачах. В перерыве обратили на это внимание, и второй тайм прошёл с заметным преимуществом с нашей стороны.

Уступили по пенальти, всегда хочется побеждать, но сказали ребятам, что не надо разочаровываться и вешать нос», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Встреча на «Екатеринбург Арене» завершилась со счётом 0:0 в основное время. В серии пенальти сильнее оказался «Урал» (4:2).

«Локомотив» набрал семь очков и находится на первой строчке в таблице группы B. 

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