Тикнизян: «Локомотив» зависим от игры Дзюбы

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что столичный клуб зависим от игры нападающего Артёма Дзюбы.

«Дзюба — очень важный игрок для команды. Действительно, у нас есть Дзюба-зависимость. Он очень яркая личность, хороший центральный форвард. Во многом его форма влияет на нашу игру», — цитирует Тикнизяна Metaratings.ru.

В текущем сезоне экс-форвард сборной России в шести встречах РПЛ забил два мяча и сделал две голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Железнодорожники с 12 очками занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Михаил Галактионов заявил, что «Локомотив» не успел восстановить игровые связи перед игрой с «Оренбургом».