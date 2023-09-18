Галактионов: «Локомотив» не успел восстановить игровые связи перед игрой с «Оренбургом»
«Надо поздравить соперника, они играли лучше. Мы недавно собрались после перерыва, игровые связи были нарушены. Мы не имеем права проигрывать дома, если хотим на что-то претендовать», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».
При этом он подчеркнул, что «Локо» не стремился к глубокой обороне.
«Мы играли агрессивно на чужой половине. Когда мы были на мяче, много вертикальных передач делали. Вопрос в том, что нам не хватило терпения и хладнокровия. Играли в несвойственной себе манере», — добавил Галактионов.
«Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Оренбурга» (0:2). Мячи забили Иван Башич (85-я минута), Дмитрий Воробьёв (94-я).
«Локо» с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (восемь) располагается на 11-й строчке.
Ранее главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия выразил надежду, что после победы над «Локомотивом» у команды начнётся белая полоса.