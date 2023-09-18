Галактионов: «Локомотив» не успел восстановить игровые связи перед игрой с «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что «Оренбург» заслуженно победил в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

«Надо поздравить соперника, они играли лучше. Мы недавно собрались после перерыва, игровые связи были нарушены. Мы не имеем права проигрывать дома, если хотим на что-то претендовать», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что «Локо» не стремился к глубокой обороне.

«Мы играли агрессивно на чужой половине. Когда мы были на мяче, много вертикальных передач делали. Вопрос в том, что нам не хватило терпения и хладнокровия. Играли в несвойственной себе манере», — добавил Галактионов.

«Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Оренбурга» (0:2). Мячи забили Иван Башич (85-я минута), Дмитрий Воробьёв (94-я).

«Локо» с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (восемь) располагается на 11-й строчке.

Ранее главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия выразил надежду, что после победы над «Локомотивом» у команды начнётся белая полоса.