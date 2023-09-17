Тренер «Оренбурга» — о победе над «Локомотивом»: для меня каждая игра как финал
«Я очень рад, очень благодарен этой возможности. Для меня это первый подобный опыт. Так что для меня каждая игра как финал. Я очень рад за команду. До этого она переживала непростой период», — цитирует 50-летнего испанца «Матч ТВ».
По его словам, в данный момент на тренировках уделяется больше внимания игре в обороне.
«Потому что у нас раньше были проблемы с этим. Очень тяжело набирать очки, когда тебе много забивают. Сейчас эта работа приносит свои плоды», — добавил тренер.
Игра на «РЖД Арене» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Давида Деограсии. Мячи забили Иван Башич (85-я минута), Дмитрий Воробьёв (94-я).
«Локо» с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (восемь) располагается на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Зенит» выкупил Ярослава Михайлова у «Пари НН» и отдал в аренду «Оренбургу».