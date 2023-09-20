Газзаев: руководство ЦСКА должно было весомее поддержать Федотова трансферами

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал последние результаты армейцев после завершившегося матча Кубка России с «Сочи».

«На мой взгляд, руководство ЦСКА должно было оказать более весомую поддержку своему главному тренеру Владимиру Федотову во время летней трансферной кампании. Последние ничейные результаты в основное время лишь подтверждают это. К сожалению, мы не увидели откровенно качественных приобретений — и это при том, что команда заняла второе место в прошлом сезоне чемпионата России и стала обладателем Кубка», — заявил Газзаев в беседе с RT.

Он считает, что следующим шагом должно было быть усиление команды для борьбы за золотые медали, но работа в этом направлении оказалась менее активной, чем у «Динамо».

«Зенит» и «Спартак» подумали о длине скамейки. В 2005 году, когда ЦСКА добился победы в Кубке УЕФА, семь позиций в стартовом составе претерпели изменения по сравнению с той командой, которая выиграла национальное первенство в 2003 году. Безусловно, были приобретены интересные молодые футболисты вроде Файзуллаева, но этого крайне мало. Тем более что этим игрокам понадобится ещё некоторое время на адаптацию. Стоило подумать о нескольких усилениях в обороне, средней линии и атаке», — сказал Газзаев.

Ранее Владислав Тороп рассказал, что Игорь Акинфеев подбодрил его перед серией пенальти в матче Кубка России с «Сочи».