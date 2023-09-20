Тороп: Акинфеев дал мне наставления перед серией пенальти в матче с «Сочи»
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«Акинфеев дал мне наставления, подбодрил перед серией пенальти, но есть тренерский штаб, плюс мы много отрабатывали пенальти на тренировках. Сегодня угадал, мне повезло, так как у вратаря не очень много шансов на пенальти. Главное, что команда выиграла», — приводит слова Торопа «Матч ТВ».
Основное время игры завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты столичной команды. Тороп отразил два удара.
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