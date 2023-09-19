Магия Агкацева и мастерство Промеса: «Краснодар» обыграл «Динамо» в Кубке России, «Спартак» разгромил «Пари НН»

«Спартак» на выезде разгромил «Нижний Новгород» и первым пробился в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. На 27-й минуте счёт открыл Леон Классен, а в концовке все вопросы снял вышедший на замену Квинси Промес. Сначала полузащитник вывел один на один Кристофера Мартинса Перейру, а затем отличился сам. «Краснодар» дома в серии пенальти обыграл «Динамо» благодаря сейвам Станислава Агкацева. При этом вратарь не только парировал удары с точки Константина Тюкавина и Фёдора Смолова, но и неоднократно выручал партнёров в основное время. «Крылья Советов» в гостях прервали победное шествие «Балтики», а сам матч запомнился голом Владимира Писарского и дебютом судьи Веры Опейкиной.

Разные таймы «Краснодара»

После сентябрьской паузы на матчи сборных российские команды вновь ждал достаточно плотный график. Спустя всего день по окончании восьмого тура РПЛ им предстояло провести очередные встречи группового этапа Кубка России. В частности, во вторник, 19 сентября, вышли на поле коллективы, выступающие в квартете D.

Наибольшее внимание привлекало к себе противостояние «Краснодара» и «Динамо», ведущих борьбу за вторую строчку и выход в четвертьфинал пути РПЛ. Южанам кровь из носу требовалась победа в домашних стенах, поскольку они отставали от оппонента на очко. При этом пути соперников пересеклись уже в третий раз в текущем сезоне. Сначала подопечные Владимира Ивича добились разгрома в РПЛ — 3:0, а затем драматично уступили в Кубке — 3:4.

Однако первый тайм полностью остался за гостями. Пусть хозяева ожидаемо больше контролировали мяч, тем более на поле вышел отбывший дисквалификацию Эдуард Сперцян, почти не угрожали владениям Игоря Лещука, заменившего на последнем рубеже Антона Шунина. Вспоминается разве что неприятный выстрел Михайло Баньяца из пределов штрафной, с которым голкипер справился не без труда.

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Встречные контратаки бело-голубых смотрелись куда интереснее. Очень быстро доставляли мяч вперёд попавшие в старт новички Бителло и Хорхе Карраскаль. А по левому флангу рейды на скорости совершал Даниил Лесовой. С первых минут москвичи принялись создавать моменты, но выше всяких похвал действовал Станислав Агкацев, доказавший, что его не зря вызвали в сборную. Он справился и с опасным ударом Александра Кутицкого в дальний, и с выстрелом Ярослава Гладышева в упор, и с коварной попыткой Лесового с дальней дистанции. Если бы не вратарь, «Динамо» уже к перерыву могло довести дело до разгрома.

В итоге обошлось красивым голом Бителло. Впрочем, похвалить за него необходимо и Лесового, который включил прессинг у чужой штрафной, подхватил мяч после потери Кевина Ленини и выполнил своевременный пас налево в штрафную на бразильца. А тот хитро покатил снаряд в ближний с рикошетом от штанги и записал себе в актив дебютный мяч в составе команды спустя всего пять дней после подписания контракта.

Но демонстрировать такую же игру и во второй половине москвичи не смогли. Сразу после перерыва они ещё создали пару моментов, но незадачливый Гладышев так и не смог отличиться. В первом случае оппонентов спасла перекладина, а во втором — невероятный Агкацев.

Далее подавляющим преимуществом владел «Краснодар». «Динамо» всё сильнее вжималось в собственную штрафную практически без попыток контрвыпадов. В одном из эпизодов Лаксальт вынес мяч с линии после удара Эдуарда Кокшарова. А по истечении часа противостояния Ивич сделал своевременные замены, бросив в бой Сергея Волкова и Кади Боржеса. Рокировки полностью сработали. Защитник добавил активности на правом краю, а хавбек в итоге восстановил равновесие. После потери в центре Луиса Чавеса Баньяц подхватил снаряд на левом краю и совершил сольный проход. Затем последовал прострел на бразильца и его точный выстрел в ближний из полукружия штрафной.

Однако серии пенальти хозяева не избежали. Неудивительно, что её главным героем стал поймавший сумасшедший кураж Агкацев. Станиславу удалось взять оба первых удара бело-голубых. Впрочем, и соперники оказали ему посильную помощь. Константин Тюкавин совсем слабо покатил мяч в левый от себя угол, а Фёдор Смолов — прямо по центру. Вратарь прыгнул в сторону, но оставил ногу и выручил партнёров. В составе южан свою попытку смазал только Жоау Батчи. Его выстрел парировал Игорь Лещук. Однако следом Кевин Ленини справился с давлением и поставил точку.

Победа «Спартака» на классе

В свою очередь, «Спартак» подошёл к выездному противостоянию с «Нижним Новгородом» вовсе без потерь. Такими успехами помимо него могла похвастать только «Балтика». А в случае очередной победы красно-белые за два тура до финиша группового этапа гарантировали себе как минимум второе место в квартете.

Несмотря на то, что Гильермо Абаскаль провёл довольно серьёзную ротацию по сравнению с недавней игрой РПЛ с «Сочи», москвичи действовали с позиции силы. Однако оппоненты оказались к этому готовы и спокойно отошли в оборону. Они перекрыли все подходы к собственной штрафной и ничего не позволяли создать красно-белым. В результате в первой половине стартового тайма у гостей не было ни единого момента, а Павел Мелёшин, заменивший на острие Александра Соболева, с мячом не встречался.

Тем неожиданней стал гол Леона Классена на 27-й минуте. Показательно, что он был забит в ходе быстрого выпада. После передачи Хесуса Медины с фланга Антон Зиньковский навязал борьбу Дмитрию Стоцкому, а защитник подхватил снаряд и нанёс шикарный выстрел в девятку. Примечательно, что не славящийся высокой результативностью футболист отличился во второй кубковой игре с «Нижним Новгородом» подряд. Причём в августе он тоже открыл счёт.

Хозяева, пропустив, попытались пойти вперёд, но ограничились лишь забросами в штрафную. Чуть более изобретательно пытался действовать только Эдгар Севикян. В итоге Александр Максименко до перерыва остался совсем без работы и без попаданий в створ.

Но на старте второй половины хозяева совершенно неожиданно восстановили статус-кво. Эдгар Севикян обокрал Наиля Умярова и протащил мяч к чужой штрафной. Опорник попытался исправить собственную ошибку, но снаряд только отскочил на свободного Владислава Карапузова. Выстрел воспитанника «Динамо» успел накрыть Георгий Джикия, но первым на добивании оказался Александр Трошечкин. Казалось, нижегородцы, как и в поединке первого круга, в состоянии совершить камбэк.

Однако помощники Евгения Буланова на VAR, посовещавшись, позвали главного судью к монитору. Посмотрев повтор, он отменил гол. Выяснилось, что Севикян в борьбе за мяч у штрафной ударил по ноге Умярова. Произошедшее словно выпустило воздух из команды. Больше Максименко практически не тревожили. Разве что вышедший на замену Хуан Босельи пробил прямо ему в руки.

Возможно, в концовке подопечные Сергея Юрана могли сравнять счёт, как в противостоянии с «Динамо», но у Абаскаля нашёлся свой джокер в лице Квинси Промеса. Испанец бросил в бой нидерландца на 86-й минуте, и тот самостоятельно убил интригу. Сначала десятый номер выдал потрясающую результативную передачу на Кристофера Мартинса Перейру, а затем отличился самостоятельно, убежав на рандеву с Виталием Ботнарём после заброса из глубины. Для легионера данный гол стал 110-м за москвичей, и он до пяти точных ударов сократил отставание от располагающегося на четвёртом месте в гонке лучших бомбардиров за всю историю клуба Фёдора Черенкова. Также он уступает Никите Симоняну (159), Сергею Родионову (151) и Галимзяну Хусаинову (129).

Таким образом, «Спартак», набрав 12 очков из 12 возможных, стал первым коллективом, пробившимся в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Не менее важно, что команда, испытывающая серьёзные проблемы в обороне на старте сезона, провела два матча подряд на ноль впервые за год. В сентябре 2022-го её не сумели огорчить поочерёдно «Факел» (в Кубке), «Локомотив» (в чемпионате) и «Зенит» (в Кубке).

Во многом символично, что гости добились успеха в тот момент, когда сам трофей прибыл вслед за ними. Нижний Новгород стал очередным отечественным городом, в который привезли кубок в рамках вояжа по всей стране. В прошлом году он побывал в Екатеринбурге, Ульяновске, Тольятти, Жигулёвске, Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге, а в этом — в Ростове-на-Дону, Кирове и Белокаменке (с заездом в Териберку).

Исторический матч Опейкиной

«Балтика» составить компанию «Спартаку» не смогла, поскольку дома потерпела поражение от набравших отличный ход «Крыльев Советов» — 1:2. Впрочем, в центре внимания в Калининграде оказались даже не футболисты, а главный судья. Дело в том, что впервые в истории Пути РПЛ Кубка России обслужить встречу доверили женщине Вере Опейкиной. Ранее её бригаду назначили на противостояние сборных Армении и Казахстана в рамках женской Лиги наций.

Ради арбитра слабого пола в правилах даже сделали небольшое исключение и вручили ей перед противостоянием букет цветов. В результате рефери справилась со своей работой на отлично: показала три жёлтые карточки и незадолго до финального свистка не побоялась назначить пенальти в ворота гостей.

Открыл счёт перед самым перерывом Владимир Писарский. Форвард протащил мяч в чужую штрафную и из-под защитника пробил в дальний. После этого он не сдержал слёз. Такая реакция не удивляет, ведь период в «Крыльях Советов» получается для нападающего непростым. В прошлом сезоне он забивал за них исключительно в Кубке, а в РПЛ так ни разу и не отличился. Вдобавок весной футболист получил травму, от которой оправился только недавно.

А в самом начале второго тайма грубейшую ошибку допустил Александр Пуцко. Со стандарта на своей половине он фактически выполнил передачу в ноги Амару Рахмановичу, и тот, ворвавшись в штрафную, также оставил Максима Бориско не у дел. На 91-й минуте Артур Галоян реализовал упомянутый одиннадцатиметровый, но времени на спасение у коллектива Сергея Игнашевича не осталось.