Хусаинов не исключил назначения Опейкиной на матчи РПЛ

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о возможном назначении арбитра Веры Опейкиной на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я бы действительно не исключал назначения Опейкиной на матчи РПЛ. Мы имеем дело с кадровым дефицитом и всё меньшим числом квалифицированных арбитров. Но не стоит забывать, что это другая психология игры и другие отношения. Мужской и женский футбол в данном случае не одно и то же. Не исключены шутки за спиной, огромное значение будет иметь личность Опейкиной, сумеет ли она справиться и противопоставить себя давлению, чтобы соблюсти все правила игры, как это принято. К назначению женщины на мужской футбольный матч я отношусь нормально, но в нашем случае всё из-за безнадёжности. Хороших судей-мужчин сейчас практически нет», — заявил Хусаинов RT.

Ранее Хусаинов с недоумением отнёсся к назначению Опейкиной на матч четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов».