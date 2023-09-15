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Алдонин считает, что ЦСКА претендует на попадание в тройку РПЛ и победу в Кубке России

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил перспективы московской команды в текущем сезоне РПЛ.
Алдонин считает, что ЦСКА претендует на попадание в тройку РПЛ и победу в Кубке России
  • РИА Новости

«Фигура главного тренера и организация игры должны поспособствовать попаданию ЦСКА в тройку РПЛ. У команды хорошо сыгранный состав, который способен претендовать на победу в Кубке России в том числе. При этом ответственность за итоговый результат будет также лежать на плечах новичков», — заявил Алдонин RT.

Ранее Алдонин заявил, что итоги трансферной кампании ЦСКА можно будет подводить в конце сезона.

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