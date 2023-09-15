Зобнин считает неправильным отношение к Кубку России как к второстепенному турниру

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об отношении к Кубку России как к второстепенному турниру.

«Жаль, что многие клубы относятся к этому турниру как к чему-то второстепенному: выпускают на поле только молодых игроков, выкладываются не по полной. Я с таким подходом абсолютно не согласен», — приводит слова Зобнина пресс-служба «Спартака».

В Кубке России «Спартак» выиграл три матча из трёх и набрал девять очков. Команда занимает первое место в группе D.

Ранее Олег Малышев сообщил, что информация о продаже Зобнина не соответствует действительности.