Малышев назвал «нелепыми слухами» новость об уходе Зобнина из «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что информация о продаже полузащитника Романа Зобнина не соответствует действительности.

«Зобнин — один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственно верная информация», — заявил Малышев.

По его словам, чем ближе важный матч, тем больше «нелепых слухов».

«Такое со «Спартаком» случается часто. Команда и клуб сейчас полностью сосредоточены на подготовке к следующей игре. Что касается новостей, то об агенте Важиче я слышу впервые — никогда с ним не общался», — заключил Малышев.

Зобнин в 227 матчах за красно-белых забил 16 мячей и сделал 18 результативных передач. В составе «Спартака» 29-летний футболист выиграл чемпионат и Кубок России.

Столичная команда в матче пятого тура РПЛ примет на своём поле петербургский «Зенит» 20 августа.

Ранее Зухаир Эссикал, агент нападающего «Спартака» Тео Бонгонда, объяснил, почему футболист принял решение перейти в российский клуб.













