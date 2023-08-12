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Малышев назвал «нелепыми слухами» новость об уходе Зобнина из «Спартака»

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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что информация о продаже полузащитника Романа Зобнина не соответствует действительности.
Малышев назвал «нелепыми слухами» новость об уходе Зобнина из «Спартака»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Зобнин — один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственно верная информация», — заявил Малышев.

По его словам, чем ближе важный матч, тем больше «нелепых слухов».

«Такое со «Спартаком» случается часто. Команда и клуб сейчас полностью сосредоточены на подготовке к следующей игре. Что касается новостей, то об агенте Важиче я слышу впервые — никогда с ним не общался», — заключил Малышев.

Зобнин в 227 матчах за красно-белых забил 16 мячей и сделал 18 результативных передач. В составе «Спартака» 29-летний футболист выиграл чемпионат и Кубок России.

Столичная команда в матче пятого тура РПЛ примет на своём поле петербургский «Зенит» 20 августа.

Ранее Зухаир Эссикал, агент нападающего «Спартака» Тео Бонгонда, объяснил, почему футболист принял решение перейти в российский клуб.






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