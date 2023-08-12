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Агент: Бонгонда выбрал «Спартак», потому что это самый большой клуб России

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Зухаир Эссикал, агент нападающего «Спартака» Тео Бонгонда, объяснил, почему футболист принял решение перейти в российский клуб.
Агент: Бонгонда выбрал «Спартак», потому что это самый большой клуб России
  • Gettyimages.ru

«То, что Тео выдал такой качественный старт в России, неудивительно. Бонгонда мог перейти в хороший европейский клуб, но он выбрал «Спартак», потому что это самый большой клуб России», — приводит слова Эссикала Sport24.

Бонгонда в летнее трансферное окно подписал контракт со «Спартаком» до 2027 года. В сезоне-2023/24 он уже забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в шести матчах за красно-белых.

Ранее Мостовой назвал Бонгонда примером для других футболистов.

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