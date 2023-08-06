Мостовой назвал Бонгонду примером для других футболистов

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил игру нападающего красно-белых Тео Бонгонды.

«Бонгонда забил снова и закрепил уже место в составе. С такой статистикой ты его убрать просто не можешь. Это пример для многих. Попробуй теперь отними у него место в составе», — цитирует Мостового Euro-Football.

Игрок в четырёх дебютных матчах забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Он был признан лучшим футболистом «Спартака» в июле. 27-летний бельгийский хавбек победил по итогам голосования. Бонгонда в летнее трансферное окно подписал контракт со «Спартаком» до 2027 года.

Ранее Квинси Промес заявил, что ожидал удачного дебюта Бонгонды в «Спартаке».