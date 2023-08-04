Промес ожидал удачного дебюта Бонгонда в «Спартаке»
«За то короткое время, что мы знакомы, я понял, что мы схожи по своей натуре. Он классно работает, он отличный игрок. Так что я даже не беспокоился и не удивился, что он так здорово дебютировал», — приводит слова Промеса Sport24.
Голландец подчеркнул, что теперь для бельгийца важно держать планку.
«Тео уже помогает команде, для этого он здесь. Так что я только горжусь, но не удивляюсь», — добавил Промес.
Бонгонда был признан лучшим футболистом «Спартака» в июле. 27-летний бельгийский хавбек победил по итогам голосования. Бонгонда в июле подписал контракт со «Спартаком» до 2027 года. В трёх дебютных матчах он забил два мяча и сделал одну голевую передачу.
Ранее Бонгонда заявил, что не ожидал высокой интенсивности в российском футболе.