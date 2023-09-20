«Зенит» обыграл в серии пенальти «Ахмат» в матче Кубка России по футболу

Петербургский «Зенит» обыграл по пенальти грозненский «Ахмат» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу.

Встреча на стадионе «Ахмат-Арена» завершилась со счётом 3:3. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Семака (4:2).

Санкт-петербургская команда расположилась на втором месте группы C с восемью очками. «Ахмат» занимает третью строчку (четыре).

Ранее московский «Локомотив» потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу.