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Кисляк — о победе ЦСКА над «Сочи»: надо идти к своей цели, верить в себя

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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал итоги матча четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу.
Кисляк — о победе ЦСКА над «Сочи»: надо идти к своей цели, верить в себя
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Могли забивать второй мяч, третий… Выигрывать этот матч. Но это уже не исправить. Хорошо, что выиграли по пенальти. Надо идти к своей цели, верить в себя. Ни в коем случае не падать духом», — цитирует Кисляка «Матч ТВ».

Основное время игры четвёртого тура группы А на стадионе «ВЭБ Арена» завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты столичной команды. 

В черноморской команде по ходу игры мяч забил Кристиан Нобоа (43-я минута). У армейцев отличился Иван Обляков (78-я).

ЦСКА с семью очками лидирует в группе. «Сочи» (пять) располагается на третьем месте. 

Ранее московский «Локомотив» потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу.

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