Кисляк — о победе ЦСКА над «Сочи»: надо идти к своей цели, верить в себя
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Могли забивать второй мяч, третий… Выигрывать этот матч. Но это уже не исправить. Хорошо, что выиграли по пенальти. Надо идти к своей цели, верить в себя. Ни в коем случае не падать духом», — цитирует Кисляка «Матч ТВ».
Основное время игры четвёртого тура группы А на стадионе «ВЭБ Арена» завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты столичной команды.
В черноморской команде по ходу игры мяч забил Кристиан Нобоа (43-я минута). У армейцев отличился Иван Обляков (78-я).
ЦСКА с семью очками лидирует в группе. «Сочи» (пять) располагается на третьем месте.
Ранее московский «Локомотив» потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу.