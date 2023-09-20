Кисляк — о победе ЦСКА над «Сочи»: надо идти к своей цели, верить в себя

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал итоги матча четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу.

«Могли забивать второй мяч, третий… Выигрывать этот матч. Но это уже не исправить. Хорошо, что выиграли по пенальти. Надо идти к своей цели, верить в себя. Ни в коем случае не падать духом», — цитирует Кисляка «Матч ТВ».

Основное время игры четвёртого тура группы А на стадионе «ВЭБ Арена» завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты столичной команды.

В черноморской команде по ходу игры мяч забил Кристиан Нобоа (43-я минута). У армейцев отличился Иван Обляков (78-я).

ЦСКА с семью очками лидирует в группе. «Сочи» (пять) располагается на третьем месте.

Ранее московский «Локомотив» потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу.