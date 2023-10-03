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Газзаев считает, что лучше не сокращать групповой этап Кубка России

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о планируемой инициативе Российской премьер-лиги (РПЛ) по сокращению группового этапа Кубка России до трёх туров.

«Я пока не полностью ознакомился с планируемыми инициативами РПЛ, но, на мой взгляд, особенно больших нагрузок для футболистов в нашей стране пока нет. Текущий формат турнира уже является успешным, в нём принимают участие команды из разных лиг. Это настоящий Кубок страны.

Не забывайте, сейчас у нас нет международных матчей, которые бы заполняли собой календарь. Как мне кажется, можно было бы и не сокращать групповой этап. Посмотрите на ту же Англию, где проводится множество турниров и игроки всегда пребывают в тонусе», — заявил Газзаев RT. 

Ранее Газзаев прокомментировал заявку сборной России по футболу на предстоящие октябрьские сборы.

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