Газзаев считает, что лучше не сокращать групповой этап Кубка России
«Я пока не полностью ознакомился с планируемыми инициативами РПЛ, но, на мой взгляд, особенно больших нагрузок для футболистов в нашей стране пока нет. Текущий формат турнира уже является успешным, в нём принимают участие команды из разных лиг. Это настоящий Кубок страны.
Не забывайте, сейчас у нас нет международных матчей, которые бы заполняли собой календарь. Как мне кажется, можно было бы и не сокращать групповой этап. Посмотрите на ту же Англию, где проводится множество турниров и игроки всегда пребывают в тонусе», — заявил Газзаев RT.
Ранее Газзаев прокомментировал заявку сборной России по футболу на предстоящие октябрьские сборы.