Газзаев: на сегодняшний день в сборную России вызвали лучших игроков, которые есть

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал заявку сборной России по футболу на предстоящие октябрьские сборы.

«На сегодняшний день в состав сборной вызвали лучших игроков, которые есть. Участвуют и наши игроки, которые выступают в Европе. Это абсолютно правильно! Играть будем дома против ведущей африканской команды, которая регулярно участвует в чемпионате мира. Уже пора было стабилизировать состав», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

2 октября стал известен состав сборной России по футболу на октябрьский сбор. Всего в списки тренерского штаба на октябрьские сборы попали 29 футболистов.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном, а 16 октября встретится с Кенией.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Камеруна пойдёт в рейтинг ФИФА.