Матч сборных России и Камеруна пойдёт в рейтинг ФИФА
- РИА Новости
«Матч сборных России и Камеруна пойдёт в рейтинг ФИФА. В игре предусмотрено пять замен, а также ещё одна в случае получения серьёзной травмы», — приводит слова службы коммуникаций РФС ТАСС.
Как сообщается на сайте РФС, встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнётся в 19:00 мск.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет с Кенией в Турции 16 октября.