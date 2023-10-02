В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) рассказали, что товарищеская встреча с участием сборных России и Камеруна будет учтена в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

«Матч сборных России и Камеруна пойдёт в рейтинг ФИФА. В игре предусмотрено пять замен, а также ещё одна в случае получения серьёзной травмы», — приводит слова службы коммуникаций РФС ТАСС.

Как сообщается на сайте РФС, встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнётся в 19:00 мск.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет с Кенией в Турции 16 октября.