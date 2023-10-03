Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Балтикой» в матче Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Балтикой» в матче Кубка России.

«Мы всю игру хорошо контролировали мяч и создавали моменты. Надо больше забивать. Со стороны соперника было несколько достаточно опасных фланговых передач. Но в целом была хорошая игра, абсолютно заслуженная победа», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1. «Зенит» набрал 11 очков и занимает первое место в группе C и вышел в плей-офф Кубка России.

Ранее «Локомотив» разгромил «Ростов» и вышел в плей-офф Кубка России по футболу.