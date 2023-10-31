«Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла в плей-офф Кубка России Пути РПЛ
- РИА Новости
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Встреча проходила в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счётом 4:1.
В составе калининградского клуба мячи забили Анхело Энрикес, Тамерлан Мусаев (дубль) и Гедеон Гузина. У грозненцев отличился Антон Швец.
Таким образом, «Балтика» набрала 11 очков и вышла в плей-офф со второго места в группе C. Грозненская команда с семью баллами осталась на третьей строчке и продолжит выступление в Пути регионов.
Ранее гол Сергеева принёс «Зениту» победу над «Крыльями» в матче Кубка России.